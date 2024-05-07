البرازيل تندد بتوغل إسرائيل في رفح

نددت البرازيل ببدء القوات المسلحة الإسرائيلية عمليات في مدينة رفح في قطاع غزة، وقالت إن ذلك ربما يقوض جهود الوساطة والحوار الجارية.

وذكرت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان في وقت متأخر مساء أمس الاثنين أن إسرائيل اختارت “تعمد تشديد الصراع في منطقة من المعلوم أن بها كثافة عالية من السكان المدنيين” متجاهلة دعوات من المجتمع الدولي، بما في ذلك من أقرب حلفائها.

وورد في البيان “مثل هذه العملية ربما تقوض، علاوة على ذلك، جهود الوساطة والحوار الجارية”.

وسيطر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على معبر رفح ليتوغل في المدينة الواقعة جنوب غزة بعد ليلة من الغارات الجوية مما يهدد آفاق اتفاق وقف إطلاق النار.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل وحماس بألا تدخرا جهدا في إبرام اتفاق هدنة وحذر إسرائيل من أن أي هجوم على رفح سيكون “خطأ استراتيجيا وكارثة سياسية وكابوسا إنسانيا”.

وقال غوتيريش لصحفيين “أنا منزعج ومستاء من تجدد النشاط العسكري في رفح”. وأضاف “إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم ضار على وجه الخصوص بوضع إنساني أليم بالفعل. لا بد أن يعيدوا فتحهما على الفور”.