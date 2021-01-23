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البرازيل.. ساو باولو تسجل كل 6 دقائق وفاة بكورونا

23 - يناير - 2021
البرازيل ثاني دولة تضررا بكورونا

البرازيل ثاني دولة تضررا بكورونا

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أعلنت ولاية ساو باولو البرازيلية إغلاق الحانات والمطاعم اعتبارا من الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي طوال أيام الأسبوع بما في ذلك في العطل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يقتل شخصا واحدا كل ست دقائق.

وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ من يوم الاثنين المقبل حتى السابع من شباط/فبراير في مدينة ساو باولو الكبرى ومعظم بلديات أغنى ولاية في البرازيل وتضم أكبر عدد من السكان.

وقال حاكم الولاية جواو دوريا يوم الجمعة إن ”موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد تضرب العالم وآثارها ملموسة في البرازيل وولاية ساو باولو“.

وأضاف أن ”ارتفاع عدد الإصابات وعدد الذين يدخلون المستشفيات مقلق جدا“.

من جهته، صرح منسق خلية مكافحة كورونا جواو غاباردو أن ”هناك وفاة واحدة كل ست دقائق“ بسبب فيروس كورونا كوفيد-19 في ولاية ساو باولو.

وأضاف محذرا أن ”سيناريو الأيام المقبلة ليس مطمئنا، بل بالعكس، إنه قاتم، وخطَر نقص في أسرة العناية المركزة وارد إذا لم تتخذ ساو باولو إجراءات خلال وقت قصير“.

وأكد جواو دوريا أنه لن يتراجع على الرغم من ضغوط الأوساط الاقتصادية والرئيس جايير بولسونارو الذي يعارض أي شكل من أشكال العزل أو إبطاء النشاط الاقتصادي.

وقال إن ”ساو باولو ليس لديها حكومة شعبوية (…) تتخلى عن مواطنيها“، في إشارة واضحة إلى بولسونارو الذي قد يكون منافسا له في الانتخابات الرئاسية في 2022.

وكانت البرازيل أطلقت خلال الأسبوع الجاري حملة تلقيح وطنية لسكانها البالغ عددهم 212 مليون نسمة.

ويتوقع الخبراء أن تواجه بسرعة نقصا كبيرا في الجرعات.

وبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في البرازيل 215 ألفا بينهم 51 ألفا في ولاية ساو باولو وحدها.

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