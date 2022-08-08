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البرازيل.. مقتل بطل رياضي عالمي في حفل موسيقي (فيديو)

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2022 8:34 صباحًا
ساو باولو - البرازيل

ساو باولو - البرازيل

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قُتل “لياندرو لو”، بطل العالم 8 مرات في رياضة جوجيتسو، بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء وجوده في حفل أقيم في مدينة ساو باولو البرازيلية.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أنه أُلقي القبض على ضابط شرطة خارج الخدمة بتهمة إطلاق النار على بطل فنون الدفاع عن النفس البالغ 33 عامًا.

في التفاصيل، أفاد المحامي “إيفا سيكيرا جونيور” بأن “لو” خرج مع أصدقائه لحضور حفل موسيقي في كلوب سيريا، وهو ناد رياضي واجتماعي في أكبر مدينة في البرازيل، عندما اقترب المهاجم من طاولتهم وهددهم بزجاجة.

وأشار المحامي إلى أن بطل العالم الذي فاز بألقاب في خمس فئات مختلفة من الوزن من 2012 إلى 2022، وهو رقم قياسي على الإطلاق، قام بتثبيت الرجل على الأرض لإيقافه وتجنب الشجار، لافتًا الى أن أصدقاء الضحية تدخلوا وحثوا المهاجم على الهدوء والمغادرة.

وقال سيكويرا لوكالة فرانس برس: “في تلك اللحظة بالتحديد استدار الرجل وسحب مسدسه وأطلق النار على لياندرو في رأسه”.

وأضاف أن بطل جيو جيتسو نقل إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

الى ذلك، ذكرت صحيفة “فولها دي ساو باولو” أن محكمة في ساو باولو أمرت باحتجاز المشتبه به البالغ 30 عامًا لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق.

ويعتبر لياندرو بيريرا دو ناسيمنتو لو، بطلًا للعالم ثماني مرات في جيوجيتسو، وبخمس فئات مختلفة، كما فاز بخمسة ألقاب عالمية في هذه الرياضة، بالإضافة إلى 8 ألقاب في بطولة للدول الأميركية.

والمقاتل الراحل الذي فاز بلقبه العالمي الأول عام 2012 في فئة الوزن الخفيف، كان قد حسم في شهر مايو الماضي، لقبًا عالميا جديدا في فئة الوزن المتوسط.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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