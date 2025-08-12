الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
البرازيل والصين تتعهدان بتعزيز الشراكة الاقتصادية وسط تحديات الرسوم الأمريكية

منذ ساعة واحدة
علم البرازيل والصين

قال مكتب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ووسائل إعلام رسمية صينية إن الرئيس الصيني شي جين بينغ ناقش مع نظيره البرازيلي دور مجموعة البريكس والعلاقات الاقتصادية الثنائية خلال مكالمة هاتفية.

وأضاف مكتب الرئيس البرازيلي في بيان أن مكالمة الرئيسين استمرت ساعة أمس الاثنين وأكدا خلالها على دور مجموعة العشرين ومجموعة البريكس في حماية التعددية.

وجاء في البيان أنهما عبرا عن رغبتهما في مواصلة اقتناص فرص الأعمال الجديدة بين الاقتصادين.

وذكر لولا الأسبوع الماضي أنه سيطلق مشاورات مع دول مجموعة البريكس حول كيفية التعامل مع الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن وصف ترامب المجموعة بأنها “معادية لأمريكا” وهددها بفرض رسوم جمركية إضافية.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الرئيس شي القول إن مجموعة البريكس منصة رئيسية لبناء التوافق في جنوب العالم.

وتحتل المنتجات الزراعية مكانة بارزة في التبادل التجاري بين الصين والبرازيل.

وتحصل الصين، أكبر مستورد لفول الصويا في العالم، على معظم هذه السلعة من البرازيل. وفي الآونة الأخيرة، وجدت العديد من شركات القهوة البرازيلية فرصة لدخول السوق الصينية بعد أن تضرر القطاع بسبب الضرائب الأمريكية الهائلة.

    المصدر :
  • رويترز

