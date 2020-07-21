البرازيل.. وفيات فيروس كورونا تتجاوز الـ80 ألف

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سجلت البرازيل، الإثنين، 632 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة إلى أكثر من 80 ألف وفاة منذ تفشي الفيروس في البلاد .

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، أن حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت 80 ألفا، بعد تسجيل البلاد 632 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لكوفيد-19 في البرازيل إلى 80,120 وفاة من أصل أكثر من 2,1 مليون إصابة، بينها 20,257 إصابة جديدة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات الوزارة التي يعتبر المجتمع العلمي في البلاد أنها أقل بكثير من الأرقام الحقيقية.

وهذه الأرقام لا تبشر بتحول سريع للمنحنى الوبائي في بلد يبلغ عدد سكانه 212 مليون نسمة، وبات ثاني أكبر بلد تضرراً بالوباء خلف الولايات المتحدة.

وساو باولو (جنوب-شرق)، وبفارق شاسع عن سائر الولايات، الأكثر تضررا بالوباء، تليها ريو دي جانيرو الواقعة أيضاً في جنوب شرق البلاد.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (65 عاماً)، أحد أكثر قادة العالم تشكيكاً بفيروس كورونا، أعلن الأسبوع الماضي أنه مصاب بالفيروس.

والبرازيل الدولة الثانية في العالم، بعد الولايات المتّحدة، الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.

وبعد مرور أكثر من 4 أشهر على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البرازيل (26 فبراير)، لا تزال هذه الدولة تسجّل يومياً حصيلة وفيات مرتفعة للغاية