البرازيل: 121 قتيلاً في أعنف حملة للشرطة ضد عصابات المخدرات في ريو

سقط 121 شخصاً على الأقل في أعنف عملية نفذتها الشرطة البرازيلية ضد عصابات المخدرات في تاريخ البلاد، حيث اصطف سكان مدينة ريو دي جانيرو على جانبي شوارع مليئة بالجثث التي جرى جمعها، وفق ما أعلنت السلطات يوم الأربعاء.

وجاءت المداهمات التي استهدفت عصابة كوماندو فيرميلهو بعد أكثر من شهرين من التخطيط، بهدف دفع المشتبه بهم إلى منطقة غابات نصبت فيها وحدة من العمليات الخاصة كميناً لهم. وأكد مسؤول الأمن بولاية ريو فيكتور سانتوس أن العدد الكبير من الوفيات لم يكن مرغوباً فيه، مشيراً إلى مقتل أربعة ضباط شرطة ضمن الضحايا، وأن العدد النهائي قد يصل إلى 132 شخصاً على الأقل.

وقال حاكم الولاية كلاوديو كاسترو إن القتلى كانوا مجرمين أطلقوا النار خلال الصراع، واصفاً العملية بمحاولة لمكافحة “إرهاب المخدرات”. وألقت الشرطة القبض على 113 مشتبهاً وضبطت 118 سلاحاً نارياً خلال الحملة، التي اعتبرت الأكبر على الإطلاق ضد عصابة كوماندو فيرميلهو التي تسيطر على تجارة المخدرات في الأحياء الفقيرة والمكتظة بالسكان.

وأثارت العملية ردود فعل من منظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي اعتبر المداهمة جزءاً من سلسلة العمليات الدامية التي تستهدف المجتمعات المهمشة في البرازيل.