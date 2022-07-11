الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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البرتغال.. أكثر من 3 آلاف إطفائي و60 طائرة لإخماد حرائق الغابات

منذ 13 دقيقة
إطفائيون يحاولون إخماد الحرائق

إطفائيون يحاولون إخماد الحرائق

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شارك أكثر من ثلاثة آلاف إطفائي وأكثر من ستين طائرة في جهود إخماد حرائق غابات في البرتغال التي أسفرت عن إصابة 29 شخصا بحسب ما أفادت السلطات.

وأفادت السلطات بأن 12 من عناصر الإطفاء و17 مدنيا، احتاجوا إلى مساعدة طبية لعلاج الإصابات الطفيفة التي سببتها الحرائق، حسبما أفاد التلفزيون البرتغالي الرسمي ووسائل إعلام محلية أخرى.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية البرتغالية أن أكثر من ثلاثة آلاف إطفائي يشاركون في مكافحة الحرائق النشطة.

وقام الاتحاد الأوروبي بتنشيط برنامج الأسطول الجوي للمساعدة في مكافحة الحرائق، الذي يسمح للدول الأعضاء بتقاسم الموارد لمساعدة البرتغال.

إسبانيا، التي عانت هي الأخرى من حرائق غابات في الآونة الأخيرة، سارعت للاستجابة بتجهيز طائرتي إطفاء لإرسالهما إلى جارتها في شبه الجزيرة الأيبيرية، وفقا لمفوض الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش.

وقالت حكومة البرتغال إنها نشرت ستين طائرة لدعم أطقمها الأرضية.

إشارة الى أن البرتغال لطالما عانت من حرائق غابات هائلة ومأساوية في بعض الأحيان.

وفي عام 2017، لقي أكثر من مائة شخص حتفهم في حرائق غابات خرجت عن السيطرة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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