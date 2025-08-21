الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البرتغال.. إصابة رجل إطفاء في حرائق الغابات خلال فرار الطاقم من النيران

منذ 9 دقائق
رجل إطفاء قرب شاحنة إطفاء بينما يقترب حريق غابات من قرية بينفيندي في ترانكوسو بالبرتغال في 14 آب/أغسطس 2025

رجل إطفاء قرب شاحنة إطفاء بينما يقترب حريق غابات من قرية بينفيندي في ترانكوسو بالبرتغال في 14 آب/أغسطس 2025

A A A
طباعة المقال

قالت هيئة الحماية المدنية إن رجل إطفاء برتغاليا أصيب بحروق خطيرة الخميس في أحد حرائق الغابات التي تجتاح الأجزاء الوسطى والشمالية من البلاد عندما غيرت ألسنة اللهب اتجاهها فجأة وحاصرت سيارة إطفاء.

وأظهر مقطع فيديو منشور على الإنترنت ثلاثة على الأقل من رجال الإطفاء في منطقة فالفيردي وهم يهربون من ألسنة اللهب التي تتقدم بسرعة والتي أججتها الرياح، تاركين السيارة خلفهم. وفي اللحظة التالية، ابتلع جدار من النيران السيارة بالكامل.

وكانت هناك طائرة هليكوبتر طبية في الموقع لإسعاف المصاب الذي ذكرت السلطات أنه سائق سيارة الإطفاء.

ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم جراء حرائق الغابات في البرتغال خلال الأسبوع الماضي.

وتشير تقديرات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن الحرائق أتت على 274 ألف هكتار (677 ألف فدان) من الغطاء النباتي، وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال المتوسط السنوي في الفترة من 2006 إلى 2024.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزارة الخارجية الأمريكية
مسؤول بالخارجية الأميركية: نواصل التدقيق بشأن حاملي التأشيرات حتى بعد دخول البلاد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب: سأخرج في دورية مع الشرطة والجيش في واشنطن
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: الإشارات الصادرة عن روسيا الآن "مشينة"

الأكثر قراءة

البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
عناصر تابعين لحزب الله
"غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية
المحامي إيلي محفوض
إيلي محفوض لـ"الشيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام