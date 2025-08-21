البرتغال.. إصابة رجل إطفاء في حرائق الغابات خلال فرار الطاقم من النيران

رجل إطفاء قرب شاحنة إطفاء بينما يقترب حريق غابات من قرية بينفيندي في ترانكوسو بالبرتغال في 14 آب/أغسطس 2025

قالت هيئة الحماية المدنية إن رجل إطفاء برتغاليا أصيب بحروق خطيرة الخميس في أحد حرائق الغابات التي تجتاح الأجزاء الوسطى والشمالية من البلاد عندما غيرت ألسنة اللهب اتجاهها فجأة وحاصرت سيارة إطفاء.

وأظهر مقطع فيديو منشور على الإنترنت ثلاثة على الأقل من رجال الإطفاء في منطقة فالفيردي وهم يهربون من ألسنة اللهب التي تتقدم بسرعة والتي أججتها الرياح، تاركين السيارة خلفهم. وفي اللحظة التالية، ابتلع جدار من النيران السيارة بالكامل.

وكانت هناك طائرة هليكوبتر طبية في الموقع لإسعاف المصاب الذي ذكرت السلطات أنه سائق سيارة الإطفاء.

ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم جراء حرائق الغابات في البرتغال خلال الأسبوع الماضي.

وتشير تقديرات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن الحرائق أتت على 274 ألف هكتار (677 ألف فدان) من الغطاء النباتي، وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال المتوسط السنوي في الفترة من 2006 إلى 2024.