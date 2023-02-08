البرتغال تعتزم إرسال ثلاث دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، الأربعاء، إن بلاده تعمل على إصلاح بعض دباباتها من طراز ليوبارد 2 وسترسل ثلاثا منها إلى أوكرانيا الشهر المقبل.

تأتي هذه التصريحات بعدما قال كوستا يوم السبت إن الدولة الواقعة في جنوب أوروبا تجري محادثات مع ألمانيا للحصول على قطع الغيار اللازمة لإصلاح دبابات ليوبارد المعطلة في مستودعات السلاح البرتغالية.

وقال كوستا للبرلمان “ننفذ حاليا خطة الإصلاح والصيانة لدبابات ليوبارد 2. ووفقا للخطة، نحن في وضع يمكننا من إرسال ثلاث منها في مارس… وهذا ما نعمل عليه”.

وصرح قائد القوات المسلحة البرتغالية الأدميرال أنطونيو سيلفا ريبيرو الشهر الماضي بأن البرتغال لديها 37 دبابة من طراز ليوبارد 2 لكن وسائل الإعلام المحلية قالت إن معظمها معطل.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأسبوع الماضي إن بلاده ستتلقى من الغرب ما بين 120 إلى 140 دبابة في “موجة أولى” من دبابات سترد من تحالف يضم 12 دولة.

وحصلت أوكرانيا على تعهدات من الغرب بتزويدها بدبابات قتال رئيسية لصد الغزو الروسي الشامل في وقت تبذل فيه موسكو جهودا مضنية لتحقيق مزيد من التقدم في شرق أوكرانيا.