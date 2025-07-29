الثلاثاء 4 صفر 1447 ﻫ - 29 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البرتغال تكافح 3 حرائق غابات كبيرة مع ارتفاع الحرارة في الصيف

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 29 - يوليو - 2025 3:55 مساءً
دخان ناجم عن حريق غابة يتصاعد فوق التلال بالقرب من قرية كانيلاس، منطقة أروكا، البرتغال، 29 يوليو 2025. رويترز

دخان ناجم عن حريق غابة يتصاعد فوق التلال بالقرب من قرية كانيلاس، منطقة أروكا، البرتغال، 29 يوليو 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

كافح أكثر من 1300 رجل إطفاء للسيطرة على ثلاثة حرائق غابات كبيرة في وسط البرتغال وشمالها اليوم الثلاثاء بدعم من عشرات الطائرات التي تلقي بالمياه، ووضعت السلطات معظم البلاد في حالة تأهب قصوى من الحرائق بعد استمرار الطقس الحار لأسابيع.

وأجلت خدمة الحماية المدنية في منطقة أروكا على بعد حوالي 300 كيلومترا شمالي لشبونة عشرات القرويين من منازلهم وأغلقت منطقة جذب سياحي شهيرة. ويستعر في المنطقة أكبر الحرائق منذ أمس الاثنين.

وإلى أبعد من ذلك في الشمال، يشتعل حريق غابات منذ يوم السبت في متنزه بينيدا-جيريس الوطني بالقرب من الحدود الإسبانية، مما أدى إلى دخان كثيف أحاط بالقرى المجاورة واستدعى إصدار أوامر للسكان بالبقاء في منازلهم في عدة مناسبات.

وأرسلت إسبانيا عدة طائرات رش بالمياه للمساعدة في السيطرة على الحرائق بالمنطقة.

واشتعلت ثلاثة حرائق غابات في منطقة قشتالة وليون الإسبانية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، وكان أشدها بالقرب من أفيلا على بعد حوالي 100 كيلومتر غربي مدريد. وصدرت أوامر لسكان بلدة مومبلتران بالبقاء في منازلهم بسبب الدخان.

ومن الشائع أن تشهد منطقة البحر المتوسط مناخا حارا جافا في الصيف، لكن موجات الحر الشديد ساهمت في اندلاع حرائق غابات مدمرة في السنوات القليلة الماضية وسط ارتفاع سريع في درجات الحرارة في أنحاء العالم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزارة الخارجية الإسرائيلية
إسرائيل تستدعي السفير الهولندي احتجاجاً على حظر هولندا دخول وزيرين
امرأة فلسطينية تنظر إلى موقع منازل دمرت خلال غارة إسرائيلية، في الجزء الغربي من النصيرات، وسط قطاع غزة، 29 يوليو 2025. رويترز
غزة تحت القصف
عدد الشهداء في غزة يتجاوز 60 ألفاً.. ومرصد عالمي يطالب بالتحرك لمنع المجاعة!
قوات الأمن السورية تتجمع بالقرب من لافتة على الطريق مكتوب عليها ”مدينة السويداء“ أثناء دخول القوات السورية إلى مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية يوم الثلاثاء بعد يومين من الاشتباكات، 15 يوليو/تموز 2025. رويترز
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تمكنا من الوصول إلى مدينة السويداء

الأكثر قراءة

الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
حزب الله يقترب من كارثة كبيرة!
الجبهة الجنوبية
رسائل دولية تحذّر: تصعيد مرتقب في آب ما لم تتحرّك السلطة اللبنانية
المبعوث الأميركي ​توماس باراك​
باراك: إما المبادرة أو الموت.. لبنان عند مفترق طرق حاسم