البرتغال.. 90 زلزالًا في يوم واحد

ضربت أرخبيل جزر الأزور في البرتغال مجموعة زلازل في يوم واحد ما استدعى تأهب السلطات.

اذ أعلنت السلطات في أرخبيل جزر الأزور حالة التأهب بعد وقوع ما يقرب من 90 زلزالا صغيرا في جزيرة ساو خورخي البركانية الواقعة في وسط المحيط الأطلسي.

وقعت الزلازل خلال ما يزيد قليلا عن 24 ساعة على الرغم من عدم ورود تقارير عن وقوع أضرار.

وقد ثار بركان أورزيلينا في ساو خورخي آخر مرة في عام 1808 وطلبت هيئة الحماية المدنية في جزر الأزور من خبراء مركز المراقبة البركانية في المنطقة وضع تقييم للموقف.

وأشارت الحماية المدنية في بيان الى انها اتصلت بالفعل برؤساء البلديات ووحدات مكافحة الحرائق المحلية وطلبت منهم التأهب ومساعدة سكان ساو خورخي إذا لزم الأمر.

وقالت الهيئة إن النشاط الزلزالي بدأ بعد ظهر السبت وحثت الناس على التزام الهدوء واتباع توصيات المسؤولين.

وتراوحت قوة الزلازل بين 1.9 إلى 3.3 درجة.