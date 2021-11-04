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البرلمان الإثيوبي يصادق على إعلان حالة الطوارئ

منذ 6 ساعات

تعبيرية

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صادق البرلمان الإثيوبي اليوم الخميس على قرار الحكومة إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ستة أشهر، على خلفية مواصلة القوات المتمردة تقدمها من الشمال.

وأكدت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن أعضاء مجلس النواب صادقوا على إعلان حالة الطوارئ بعد مناقشة أهمية هذه الخطوة.

كما صادق المشرعون على تعيين أعضاء في لجنة التحقيق الحكومية الخاصة بحالة الطوارئ.

وقررت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في وقت سابق من الشهر الجاري إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، على خلفية تقدم قوات “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” المتمردة وحليفها “جيش تحرير أورومو” من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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