البرلمان الروسي يعتزم عقد جلسة "طارئة" في 22 فبراير المقبل

نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء اليوم الأربعاء 15\2\2023 عن مصدر أن مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان الروسي سيعقدان اجتماعا استثنائيا في 22 فبراير.

هذا وقال الكرملين، في وقت سابق من يوم الثلاثاء 14\2\2023، إن حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة يظهر عداءه لروسيا كل يوم وبات منخرطا على نحو متزايد في الصراع بأوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “حلف شمال الأطلسي منظمة معادية لنا وتثبت هذا العداء كل يوم”.

وأضاف “إنه (الحلف) يبذل قصارى جهده لجعل مشاركته في الصراع بأوكرانيا واضحة قدر الإمكان”.

وقالت روسيا إن إمداد دول حلف شمال الأطلسي أوكرانيا بأسلحة يؤدي إلى إطالة أمد الصراع ويرفع احتمال زيادة التصعيد، وتقول أوكرانيا والغرب إن تسليم كييف معدات عسكرية متطورة أمر ضروري في مساعدة البلاد على الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجوم الروسي.