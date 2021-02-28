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البرلمان العربي: المساس بأمن السعودية هو تهديد للأمن القومي العربي

منذ ساعتين
البرلمان العربي

البرلمان العربي

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أدان البرلمان العربي، الأحد، بشدة هجوم ميليشيا الحوثي على السعودية، مطالباً المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف الأعمال الإرهابية المتكررة على المملكة.

وأكد في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن المساس بأمن السعودية هو تهديد للأمن القومي العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تستهدف بها المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية المحميين بموجب القانون الدولي تشكل جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديا سافرا للقانون الدولي والأعراف الدولية.

كما شدد على تضامنه ووقوفه التام مع السعودية، فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ضد أي اعتداء غادر.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحاسم لوقف الأعمال الإرهابية المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة والممولة من النظام الإيراني، وخرقها الدائم للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية.

كما أشاد البرلمان العربي بكفاءة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقدراتها العالية في اعتراض وتدمير التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي.

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