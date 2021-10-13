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البرلمان المغربي يمنح الثقة لحكومة عزيز أخنوش

13 - أكتوبر - 2021
عزيز أخنوش

عزيز أخنوش

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صادق البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء على منح الثقة لحكومة عزيز أخنوش.

وتمكنت حكومة أخنوش من الحصول على تأييد 213 نائبا بالبرلمان المغربي ومعارضة 64 نائبا فقط، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية “ومع”.

ولفتت الوكالة إلى أن أخنوش عرض برنامج الحكومة على البرلمان في جلسة عامة، وفقا ما تقتضيه المادة 88 من الدستور المغربي.

وتنص المادة 88 من الدستور على أن الحكومة تصبح نافذة المفعول، بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة.

وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.

وكان عاهل المغرب الملك محمد السادس، قد كلف عزيز أخنوش الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، بتشكيل الحكومة الجديدة، على إثر تصدر حزبه في الانتخابات التشريعية.

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