الجمعة 29 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 23 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البرلمان الهولندي يطالب بوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب في أوروبا

منذ 30 دقيقة
عناصر من الحرس الثوري الإيراني

عناصر من الحرس الثوري الإيراني

إيران إنترناشيونال
A A A
طباعة المقال

أصدر البرلمان الهولندي قراراً يطالب فيه الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، بسبب عمليات قمع المتظاهرين، وإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا.

وطالب البرلمان الحكومة الهولندية أيضا بالدفاع عن هذا القرار، والمضي به قدماً نحو التنفيذ.

يأتي قرار البرلمان الهولندي فيما سبق وعقد البرلمان الألماني جلسة أخرى، يوم الخميس 15 ديسمبر (كانون الأول)، حول موضوع دعم الاحتجاجات الشعبية في إيران، حيث طالب عدد من أعضاء هذا البرلمان بوضع الحرس الثوري وأعضاء البرلمان الإيراني، ومسؤولين في القضاء الإيراني على قائمة الإرهاب في أوروبا.

كما انتقد ممثلو أحزاب المعارضة في اجتماع البرلمان الألماني عدم كفاية الإجراءات ضد النظام الإيراني، بما في ذلك “عدم إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية”.

كما عبّر أعضاء البرلمان الأوروبي، في اجتماع لهم، قبل شهر، عن دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني، وطالبوا بإدراج الحرس الثوري الإيراني بأكمله في قائمة المنظمات الإرهابية، وإغلاق سفارات النظام الإيراني في أراضي الاتحاد الأوروبي.

وقال تشارلي ويمرز، عضو البرلمان الأوروبي من السويد: “لقد كنا نائمين لفترة طويلة.

يطالب المتظاهرون الإيرانيون بالطلاق وليس استشارات الزواج مع نظام الجمهورية الإسلامية. علينا إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية وطرد الدبلوماسيين الإيرانيين”.

وكانت هانا نيومان، نائبة حزب الخضر الألماني في البرلمان الأوروبي، أحد النواب الآخرين الذين طالبوا بإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

وانتقدت سياسات الاتحاد الأوروبي وجوزيب بوريل، قائلةً: “الحرس الثوري يختار أجمل المتظاهرات ويغتصبهن حتى لا يجرؤ الآخرون على الاحتجاج. ما الذي يجب عليهم فعله حتى ندرج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية؟”

كانت الحكومة الألمانية قد أعلنت، قبل شهر ونصف، أن الاتحاد الأوروبي سيقرر إدراج الحرس الثوري في حزمة العقوبات الجديدة ضد النظام الإيراني.

وفرض الاتحاد الأوروبي، في الأشهر الأخيرة، عقوبات على النظام الإيراني، كما تم إدراج قادة الحرس الثوري وقوة الشرطة في المحافظات الإيرانية، الذين لعبوا دورًا في قمع المحتجين، في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

    المزيد من أخبار العالم

    كوريا الشمالية
    "لا أساس لها".. كوريا الشمالية تنفي تقارير عن تقديمها ذخائر لروسيا
    بايدن وزيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    رحلة ليليّة بالقطار.. كيف تمكّن رئيس أوكرانيا من الوصول إلى واشنطن؟
    وزير الخارجية الأميركي أنتوتي بلينكن
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بلينكن: بوتين يقوّض النظام العالمي.. وسنردع الهجمات على أوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عقد الزواج - تعبيرية
    فيديو.. تونسية تعلن الزواج من رجلين وتتعهد بالعدل بينهما
    قبيل إقدام الشاب محمد السيد على القفز من النافذة
    فيديو مروع لشاب لبناني.. استغفر "الله" ثم قفز من الطابق السابع!
    بوستر فيلم Home Alone
    بعد 32 عاما.. الكشف عن سر خطير بفيلم Home Alone يمكن ان يغير مجرى أحداثه