البرهان: أبواب الحوار ستظل مفتوحة للجميع

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، بالقائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم، بريان شوكان، حيث جرى النقاش في أوضاع البلاد على خلفية استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأكد البرهان، خلال اللقاء، أن “أبواب الحوار ستظل مفتوحة” أمام جميع القوى السياسية وشباب الثورة، من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية.

كما شدد على ضرورة “استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات بما يحافظ على الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية والبناء عليها فى المستقبل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين”.

ودعا القائم بأعمال السفارة الأميركية، من جانبه، إلى ضرورة الاستمرار في مسار التحول الديمقراطي والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية.

وجاء تلك التصريحات فيما انتشرت قوات الأمن السودانية، الثلاثاء، في أنحاء الخرطوم والمدن المجاورة بالتزامن مع انطلاق تظاهرات ضد الجيش، وبعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني.

وليل الأحد، أعلن حمدوك في خطاب متلفز تنحيه في محاولة لمنع البلاد “من الانزلاق نحو الكارثة”، إلا أنها الآن تشهد “منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها”، على حد قوله.