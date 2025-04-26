البرهان: عازمون على اقتلاع الدعم السريع

أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أن النصر بات قريباً، وذلك على وقع المكاسب التي حققتها القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية بوجه قوات الدعم السريع.

وقال في خطاب ألقاه، اليوم السبت، بمناسبة تدشين مبادرة “عافية وطن” لدعم المتضررين من الحرب “سنقتص لشهدائنا وستدفع الميليشيات الثمن غالياً على قتل السودانيين.. ولن تسمعوا قريبا بالمسيرات”.

“اقتلاع الدعم السريع”

كما شدد على عزم الجيش “اقتلاع الدعم السريع”، مضيفا أنه انتقل من الدفاع إلى الهجوم.

وأكد أن “المقاتلين في كل مكان يصطفون لتحرير البلاد شبرا شبرا”، وفق تعبيره.

إلى ذلك، أوضح أن الأمور تسير بصورة كما خطط لها، مطالباً السودانيين بالصبر. وأردف “قريبا لن تسمعوا بالمسيرات تضرب المرافق الخدمية والمدنية”.

وكان الجيش حقق خلال الشهرين الماضيين مكاسب كبيرة في العاصمة الخرطوم، حيث سيطر على أغلب المواقع العسكرية والدبلوماسية المهمة، وتمكن من طرد الدعم السريع من العديد من المراكز.

إلا أن قوات الدعم السريع أكدت أنها لن تستسلم، وكثفت هجماتها لاسيما عبر الطائرات المسيرة ضد مواقع الجيش ومحطات الكهرباء.

يذكر أن الحرب المستمرة في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، أدت إلى كارثة إنسانية هائلة في البلد. إذ تسبب النزاع بسقوط عشرات آلاف القتلى، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، فيما غرقت أنحاء عدة من البلاد في المجاعة.