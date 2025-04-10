البرهان في زيارة مفاجئة لإريتريا لتعزيز العلاقات الثنائية

وصل عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني -اليوم الخميس- العاصمة الإريترية أسمرا، في زيارة رسمية مفاجئة، وفق إعلام محلي.

ونشر حساب مجلس السيادة السوداني عبر منصة “إكس” مقطعا مصورا للحظة وصول البرهان إلى مطار أسمرا الدولي، حيث كان في استقباله الرئيس أسياس أفورقي، وأعضاء البعثة السودانية لدى إريتريا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية للبرهان.

ومن المقرر أن يبحث البرهان مع أفورقي سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية.

ولم تكشف الوكالة مزيدا من التفاصيل حول جدول أعمال الزيارة أو مدتها، في حين وصف إعلام سوداني الزيارة، بأنها “مفاجئة” كونها لم تكن معلنة بوقت سابق.

يذكر أن مدير جهاز المخابرات العامة السودانية أحمد إبراهيم مفضل، يرافق البرهان في زيارته لإريتريا، وفق الوكالة السودانية.

⭕️ رئيس مجلس السيادة يصل أسمرا أسمرا ١٠- ٤- ٢٠٢٥ pic.twitter.com/vsollkQw5n — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) April 10, 2025

وتأتي الزيارة مع نجاح الجيش السوداني بقيادة البرهان وبوتيرة متسارعة، خلال الأسابيع الماضية بتحقيق تقدم ميداني تسببت بتناقص مساحات سيطرة قوات الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش.

ومنذ أواخر مارس/آذار الماضي، تمكن الجيش من السيطرة على عدة منشآت حيوية في الخرطوم، بينها القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقرات أمنية وعسكرية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل عامين.

ومنذ أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.