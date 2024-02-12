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البرهان: كل من يتحدث عن انقلاب داخل الجيش "كاذب وواهم"

منذ 16 دقيقة
من اشتباكات السودان

من اشتباكات السودان

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اعتبر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن كل من يتحدث عن انقلاب داخل الجيش “كاذب وواهم”، كما أكد أن الجيش “على قلب رجل واحد”.

وأضاف البرهان في تصريحات أدلى بها خلال تفقده فرقة مشاة في مدينة الدبة بالولاية الشمالية أمس الأحد أن القوات المسلحة “تتقدم في كل المحاور وتعمل جاهدة من أجل النصر ودحر هذا العدو في القريب”، في إشارة إلى القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتابع قائلاً إن الجيش “لم ينهزم ولن ينهزم”، معتبرا أن “معركة الدولة” ضد الدعم السريع “معركة كرامة”.

حميدتي يرد
وفي وقت لاحق، نشر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) تسجيلا صوتيا عبر منصة إكس قال فيه الحرب “ستنتهي سريعا في الأيام القادمة”.

وأضاف دقلو “يمكن أن نسيطر على كل المناطق في السودان لكننا اخترنا السلام”.

تقارير عن محاولة انقلاب
وكان مصدر بالجيش السوداني نفى الأسبوع الماضي تقارير عن وقوع محاولة انقلاب في منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أم درمان، متهما جماعة الإخوان بتسريب هذا النبأ “الكاذب”.

وانزلق السودان إلى حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل نيسان الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.

    المصدر :
  • العربية

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