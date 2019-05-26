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البرهان لمصر والخليج: أعداؤكم أعداؤنا

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التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في القاهرة في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب.

وقال السيسي أثناء لقائه البرهان، إن الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسِهم، عن طريق حوارٍ شاملٍ جامع، كما أشار إلى أن دول جوار السودان تتطلع لتقديم العون والمؤازرة للشعب السوداني.

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من جهته، أكد البرهان أن السودان يرفض أي علاقة مع دولة تُضر بمصالح مصر ودول الخليج، كما جدد البرهان التأكيد على أن السودان مستمر ضمن قوات التحالف العربي في اليمن ولا نية لانسحابه.

هذا ونقلت مراسلة “العربية” عن مصدر قوله إنه تم تشكيل لجانٍ بين مصر والسودان، من بينها لجانٌ أمنية،، هذه اللجان مسؤولة عن إجراءات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الأمنية بين البلدين.

 

المصدر: – العربية.نت

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