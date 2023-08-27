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البرهان يبدأ أول جولة خارجية منذ بدء الحرب في السودان

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2023 8:39 مساءً
عبدالفتاح البرهان

عبدالفتاح البرهان

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مع استمرار النزاع في السودان بين والجيش وقوات الدعم السريع، وصل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأحد، إلى بورتسودان بولاية البحر الأحمر بطائرة خاصة، وذلك استعداداً للقيام بأول جولة خارجية له منذ بداية الحرب في البلاد، وفق ما أفادت “العربية/الحدث”.

وأظهر فيديو البرهان وهو يسير على سجادة حمراء وسط استقبال رسمي كبير، على وقع موسيقى السلام الوطني.

كما هتف المتواجدون لحظة السلام على قائد الجيش السوداني بالقول: “جيش واحد.. شعب واحد”.

وكان في استقباله بمطار بورتسودان الدولي، مالك عقار، نائب رئيس المجلس السيادي والفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، عضو المجلس وعدد من الوزراء.

وكان بيان للجيش السوداني قد ذكر في وقت سابق أن قائده يواصل “جولاته التفقدية لبعض المناطق العسكرية داخل وخارج منطقة العاصمة المركزية”.

كما ذكرت مصادر يوم الجمعة أن البرهان يقيم حاليا في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، مرجحة أن يبدأ جولة في “العاصمة الإدارية المؤقتة” بورتسودان خلال الساعات الثماني والأربعين القادمة، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

أول جولة

يذكر أن البرهان كان زار قواعد عسكرية بالقرب من العاصمة، في أول جولة له خارج الخرطوم منذ اندلاع الصراع مع قوات الدعم السريع في أبريل.

فقد غادر البرهان الخميس مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وشوهد في مقاطع فيديو وصور بمدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل، وفق رويترز.

كما تداول الجيش الجمعة مقاطع فيديو للبرهان وهو يزور قاعدة لسلاح المدفعية في عطبرة بولاية نهر النيل شمال الخرطوم. وظهر الجنود وهم يحملون البرهان.

وقال مصدران حكوميان إن البرهان يعتزم أيضاً مغادرة السودان لإجراء محادثات في دول الجوار بعد زيارة قواعد للجيش وبورتسودان، مقر الحكومة المؤقت.

    المصدر :
  • العربية

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