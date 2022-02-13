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البرهان يوضّح: زياراتنا لإسرائيل هدفها عسكري وأمني فقط

13 - فبراير - 2022
عبد الفتاح البرهان

عبد الفتاح البرهان

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بعد أيام على زيارة وفد عسكري سوداني تل أبيب، أوضح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن الزيارات المتبادلة بين بلاده وإسرائيل تجرى لأغراض “عسكرية وأمنية” وليست سياسية.

وفي أول مقابلة له مع التلفزيون الرسمي منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها القوات المسلحة في السودان يوم 25 أكتوبر الماضي (2021)، اعتبر البرهان أن “هذا الموضوع يؤخذ من قبل الكثير من الناس بحساسية”، مشددا على أن العلاقة بين السودان وإسرائيل ليست سرية، وفق تعبيره.

وتابع قائلا، بحسب ما نقلت وكالة “سونا”: “نسعى للانفتاح، وأن يكون بلدنا جزءا من المجتمع الدولي دون عداوة مع أحد”.

“التعاون لم يتوقف”

في السياق، كشف أن “التعامل مع تل أبيب لم يتوقف منذ لقاء عنتبي في أوغندا، إلا أن كل العلاقة محصورة في التعاون الأمني والعسكري”، معتبرا أن في ذلك فائدة للبلاد.

وأوضح أن أي مسؤول إسرائيلي كبير لم يزر الخرطوم، وأن كافة الزيارات اقتصرت على مسؤولين عسكريين وأمنيين.

واعتبر البرهان أن تلك الزيارات المتبادلة مع الجانب الإسرائيلي ساعدت في تبادل المعلومات وإلقاء القبض على مجموعات إرهابية موجودة في السودان كان يمكن أن تهدد أمن البلاد والإقليم.

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