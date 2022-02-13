البريطانيون يسارعون لمغادرة أوكرانيا بعد تحذير من غزو روسي وشيك

أعرب البريطانيون عن خوفهم من حدوث فوضى محتملة على الحدود، أثناء محاولتهم فحص وثائقهم، بينما يسارعون لمغادرة أوكرانيا وسط تحذيرات من احتمال غزو روسي وشيك، وفقا لصحيفة “الاندبندنت” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه يتم حث المواطنين البريطانيين المقيمين في البلاد “للمغادرة الآن، بينما لا تزال وسائل السفر التجارية متاحة”.

وبينما تعهد البعض بالبقاء، يحاول البعض الآخر الآن معرفة كيفية الوصول إلى المملكة المتحدة في أسرع وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة إلى وضع بن جارات وزوجته أليس ، اللذان يعيشان في شمال لندن ، موجودان في أوكرانيا منذ ديسمبر. وقالت إن طفلهما وُلِد في البلاد بموجب “قوانين تأجير الأرحام ” ، والتي تسمح بإجراء عمليات التلقيح الصناعي وتأجير الأرحام بشكل أسرع.

وقالت إنهم ينتظرون الآن الحصول على وثائق سفر طارئة لابنهم قبل أن يتمكنوا من مغادرة البلاد بما يتماشى مع نصيحة حكومة المملكة المتحدة.

وقال جارات: “نحن عالقون بشكل أساسي في أوكرانيا حتى نتمكن من الحصول على الأوراق البريطانية المطلوبة للسماح لابننا ، [الذي ولد] هنا ، بالمغادرة”.

ومن المقرر أن يجري الرجل البالغ من العمر 40 عامًا مقابلة مع مكتب الجوازات في كييف الأسبوع المقبل لتقديم دليل على الجنسية البريطانية لابنه. وقال: “إنهم يريدون إجراء مقابلة هاتفية معي لمدة ساعتين ، لكن ذلك لن يحدث إلا يوم الأربعاء”.

وقال ستيوارت ماكنزي ، وهو في الأصل من اسكتلندا ولكنه يعيش الآن في أوكرانيا ، إنه قلق بشأن ما سيحدث حيث يندفع الآلاف المحتملون للمغادرة في نفس الوقت تقريبًا.

وقال لبي بي سي بريكفاست يوم السبت “مع وجود الأطفال الصغار في البلاد ، يجب أن آخذ سلامتهم كأولوية ، لذلك نحن نبحث بالتأكيد عن كيفية إخراجهم في أقرب وقت ممكن”.