البشير أمام العدالة.. و11% من أراضي الخرطوم بحري بجعبته

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تعقد اليوم السبت جلسة جديدة في الخرطوم لمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، بتهم حيازة العملات الأجنبية والفساد. كما يواجه اتهامات أخرى بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه.

إلى ذلك، يسعى المدعون لاستجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وكان البشير، الذي حكم السودان طيلة 30 عاماً، وصل الاثنين الماضي إلى المحكمة، وسط حراسة عسكرية كبيرة.

البشير وإخوانه وأراضي الخرطوم

وعلى صعيد متصل، كشف عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي في ندوة لجان بري بعنوان “نحو التحول الديمقراطي للسلطة المدنية” يوم الجمعة أن البشير وإخوانه وزوجاته حصلوا على 11% من أراضي الخرطوم بحري، وأن رئاسة الجمهورية كان لديها 200 مؤسسة تتبع لها ميزانيتها تعادل ميزانية تسيير الجهاز التنفيذي للدولة.

وفي شأن آخر، شدد التعايشي في أول فعالية له عقب عودته من الخارج وأدائه القسم أن الدعم في الوقود يجب أن يذهب لمستحقيه لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الثورة قامت لتغيير النظام وموروثه الذي أوصل السودان إلى أسوأ ما يكون وبناء نظام مدني جديد.