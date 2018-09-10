البشير حلّ الحكومة وعيّن رئيسا جديدا لمجلس الوزراء

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قرر الرئيس السوداني عمر حسن البشير ، حل الحكومة ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في محاولة لمعالجة الأزمة الإقتصادية التي تعصف في البلاد .

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية في السودان ، أن حل الحكومة يتضمن خفض عدد الوزارات لتصبح 21 وزارة بعدما كان عددها 31.

وقال البشير إن الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل “حكومة فاعلة.. تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه”.

ونقل بيان الرئاسة عن البشير قوله ، إن هذه الخطوة “ضرورية لمعالجة حالة الضيق والإحباط التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية”.

وبعد ساعات، أعفى البشير نائبيه حسبو عبد الرحمن وبكري حسن صالح – الذي كان يشغل رئاسة الوزراء – من منصبيهما. وعيّن وزير الكهرباء السابق معتز موسي في منصب رئيس الوزراء وعثمان يوسف كبر في منصب نائب الرئيس. كما كلف البشير وزراء الدفاع والخارجية وشؤون الرئاسة بممارسة مهامهم حتي تشكيل الحكومة الجديدة.

ومنذ مطلع العام الجاري، شهدت البلاد مظاهرات بعد ارتفاع أسعار الخبز إلى الضعف بعدما ألغت الحكومة الدعم على طحين القمح، بالإضافة إلى بعض السلع الأساسية. وقد انخفضت العملة السودانية بما جعل من الصعب استيراد القمح ومواد أخرى.

ويعاني الإقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان في عام 2001، مستحوذة على ثلاثة أرباع الموارد النفطية.

وتسعى الخرطوم لتخفيض معدل الإنفاق الحكومي بهدف معالجة النقص الشديد في مخزون العملة الصعبة وتقليل معدل التضخم الذي وصل إلى رقم قياسي.

المصدر BBC