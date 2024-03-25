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البنتاغون: أوستن ما زال يعتزم الاجتماع بنظيره الإسرائيلي

منذ 26 ثانية
البنتاغون

البنتاغون

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الاثنين إن الوزير لويد أوستن لا يزال يخطط للقاء وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في واشنطن.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجر جنرال بات رايدر إن الاجتماع، المقرر عقده في البنتاغون غدا الثلاثاء، سيغطي مجموعة من المواضيع بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس والحاجة إلى توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.

فيما قال البيت الأبيض إنه لم يُحط علما بأي تغير في خطط زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن، على الرغم من تقارير إعلامية أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى الزيارة بسبب امتناع واشنطن عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن مسؤولين أمريكيين كبارا سيعقدون رغم ذلك محادثات منفصلة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بخصوص الرهائن والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في رفح.

وشدد على أنه لم يطرأ تغير على السياسة الأمريكية رغم قرار الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وردا على سؤال حول تقارير إلغاء الزيارة الإسرائيلية الأخرى، قال كيربي للصحفيين “كنا نتطلع لإجراء مناقشة حول البدائل والخيارات لهجوم بري كبير لأننا لا نعتقد أن الهجوم البري في رفح هو المسار الصحيح للعمل”.

    المصدر :
  • رويترز

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