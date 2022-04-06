الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البنتاغون: أوكرانيا بإمكانها "بالتأكيد" الانتصار في الحرب

6 - أبريل - 2022
عناصر من الجيش الأوكراني

عناصر من الجيش الأوكراني

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم الأربعاء إن تقديراتها تشير إلى أن أوكرانيا بإمكانها الانتصار في الحرب ضد روسيا، حتى في الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولون أمريكيون عن خطر صراع طويل الأمد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في إفادة صحفية “بالطبع يمكنهم الانتصار فيها.

“الدليل بوضوح في النتائج التي تراها كل يوم… بالتأكيد يمكنهم الانتصار”.

عقوبات أمريكية جديدة على روسيا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، موجة جديدة من العقوبات المالية التي وصفتها بالمدمرة ضد موسكو والتي تستهدف مصارف كبرى وأفرادا من النخبة الروسية من بينهم ابنتا الرئيس فلاديمير بوتين، كما حظرت على الأميركيين الاستثمار في روسيا.

وصرح مسؤول أميركي كبير للصحفيين بأن العقوبات الجديدة تتضمن حظرا كاملا على مصرف سبير بنك، الذي يمتلك ثلث إجمالي الأصول المصرفية في روسيا، ومصرف ألفا بنك. وأشار إلى أن معاملات النفط والغاز مستثناة من هذه العقوبات.

وأوضح أن العقوبات تستهدف أيضا ابنتي الرئيس بوتين البالغتين، وزوجة وزير خارجيته سيرغي لافروف وابنته وأعضاء مجلس الأمن الروسي.

وأضاف المسؤول الأميركي أن بلاده “تصعد بشدة” من الصدمة المالية لروسيا عن طريق عزل أكبر مصارفها، ورأى أن الروس قد يضطرون للعودة إلى مستويات المعيشة على النمط السوفياتي في ثمانينيات القرن الماضي، وفق تعبيره.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الألغام أودت بحياة الكثيرين من اليمنيين
في اليمن.. ألغام وقذائف الحرب تودي بحياة 68 مدنيا خلال شهر يونيو
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
في ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية تستبدل رئيس ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
الشرطة الإسبانية
حادثة اغتصاب تشعل احتجاجات عارمة في بامبلونا الإسبانية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
فضل شاكر
فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم
هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما