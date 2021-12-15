الثلاثاء 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البنتاغون: إيران مصدر تهديد ببرنامجها الصاروخي

15 - ديسمبر - 2021
علم ايران

علم ايران

A A A
طباعة المقال

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن إيران تطور برنامجا صاروخيا وما زالت تهدد حركة الملاحة البحرية في منطقة الخليج.

وأضاف في حديثه مع شبكة “أم أس أن بي سي” أن إيران تدعم “الجماعات الإرهابية” في العراق وسوريا ومناطق أخرى في المنطقة، مؤكدا أن واشنطن “لاحظت زيادة استخدام طائرات إيرانية مسيرة في الأعوام الأخيرة، وهذه الطائرات تزداد دقة وفتكا مع مرور الوقت”.

وأشار كيربي إلى أن “المحادثات النووية مع إيران تمر بمرحلة صعبة حاليا، ولا نعلم إلى أين سينتهي بها المطاف”، لافتا إلى أن حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط قلقون من تصرفات إيران.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

النفط
ارتفاع جديد للنفط عالميا بعد تعهد بعقوبات جديدة على روسيا
شركة تسلا
قاض أميركي يأمر بإجراء محاكمة جديدة بقضية تمييز عنصري ضد تسلا
علم الهند
اعتقال صحفي مسلم في الهند.. والسبب منشور على تويتر!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ثعبان
العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
مرفأ بيروت
خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
الليرة اللبنانية والدولار
دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟