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البنتاغون: اقتراح بولندا بشأن “ميج 29” يثير مخاوف أعضاء “الناتو”

منذ 51 دقيقة
البنتاغون

البنتاغون

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اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن اقتراح بولندا بوضع مقاتلات “ميج 29” تحت تصرفها يثير مخاوف أعضاء حلف شمال الأطلسي.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن اقتراح بولندا بوضع مقاتلات “ميج 29” تحت تصرف واشنطن يثير مخاوف أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” بيانا جاء فيه:” لا نعتقد بفاعلية اقتراح بولندا بنشر مقاتلات ميج 29 في قاعدة رامشتاين الجوية ووضعها تحت تصرف واشنطن”، مضيفة أن هذا الاقتراح يثير مخاوف جدية عند جميع أعضاء حلف الناتو.

وكانت بولندا أعربت عن استعدادها لوضع طائراتها ميغ-29 “فورًا ومجانًا” تحت تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان “سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة”.

واستبعد مسؤولون أمريكيون، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، احتمال قيام أي دولة من دول حلف شمال الأطلسي بتزويد أوكرانيا المحاصرة بطائرات، لكن بلينكن أكد خلال زيارته مولدافيا، أن الموضوع قيد المناقشة.

وكانت روسيا حذرت من أنها ستعتبر استخدام أوكرانيا مطارات دول أخرى بمثابة مشاركة في الحرب ما يعني احتمال توسيع نطاق العمليات الروسية.

وتضغط أوكرانيا من أجل إبطال التفوق الجوي الروسي عبر طلب إمدادها بالطائرات وفرض حظر جوي في أجوائها.

ورفض حلف شمال الأطلسي، فرض الحظر الجوي خشية مواجهة مباشرة مع الجيش الروسي، لكن الولايات المتحدة لم تمانع من توفير دول حليفة طائرات روسية الصنع لكييف.

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