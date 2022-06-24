البنتاغون: الأوكران انسحبوا من سيفيرودونيتسك للتموضع في نقاط جديدة

في وقت تستمر روسيا في التقدّم على جبهات القتال شرقي أوكرانيا، أعلنت الولايات المتحدة أن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة.

فقد اعتبر مسؤول رفيع في البنتاغون في إحاطة صحفية الجمعة الواقع في 24 حزيران أن القوات الأوكرانية ابتعدت عن سيفيرودونيتسك لتتموضع في نقاط جديدة.

وأشار الى أن هذا الانسحاب سيسمح للمقاتلين الأوكرانيين بدفاع أفضل عن مواقعهم الجديدة واستهداف القوات الروسية.

واعتبر أن الروس تكبدوا حتى الآن الكثير من الخسائر في العتاد والجنود، لافتاً إلى أن معنوياتهم منخفضة جداً.

إلى ذلك، رأى أنه مقارنة مع خطط روسيا الأساسية فإن ما يحدث في إقليم دونباس إنجاز ضئيل جداً، فالقوات الروسية لم تحقق سوى تقدم بطيء وبثمن عال.

وشدد على أن روسيا غير قادرة على إعاقة وصول الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، مضيفاً أنها لا تسيطر على الأجواء.

كذلك، أفاد بأن السلاح يأتي من كثير من الدول التي تتخلى عن أسلحة من العهد السوفييتي لتستبدلها بسلاح أميركي وبمواصفات حلف شمال الأطلسي.

كما اعتبر أن القتال تحول من مواجهات قريبة إلى معارك بالمدفعية والمنظومات المتعددة الفوهات التي تساعد الأوكرانيين على المدى البعيد. وأكد أن روسيا تحاول استهداف البنى التحتية الأوكرانية، شرقاً وغربي البلاد لكنها لم تنجح.

واتهم روسيا بفرض حصار بحري كامل على شواطئ البحر الأسود.

معبر أساسي

يذكر أن القوات الروسية كانت شددت حصارها لجيب المقاومة الأوكرانية في دونباس حول مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك الصناعيتين الاستراتيجيتين الواقعتين في لوغانسك.

لاسيما أن هاتين المدينتين تشكلان معبراً أساسيّاً للروس في خطّتهم للسيطرة على دونباس، وهو حوض ناطق باللغة الروسيّة ويُسيطر عليه جزئيًا انفصاليّون موالون لموسكو.