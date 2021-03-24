البنتاغون: القوات الأمريكية في سوريا هدفها ملاحقة عناصر داعش

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، “جون كيربي”، أن بلاده تعتزم مواصلة تواجدها العسكري في سوريا، لملاحقة عناصر تنظيم “داعش” المتبقين في البلاد.

وفي معرض رده على سؤال حول أهداف إبقاء القوات الأمريكية على الأراضي السورية، قال “كيربي”، إننا “لا نزال نحتفظ بوجودنا في سوريا للاستمرار في ملاحقة داعش، هذا جزء من جهودنا في إطار التحالف”، مشيرا الى أن مسلحي التنظيم موجودين هناك ويواصلون تشكيل تهديد.

وأضاف، مع أنه تم دحر معظم قوات التنظيم، إلا أن أراض واسعة في سوريا تبقى خارج السيطرة.

يشار الى أن معظم أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال وشمال شرق سوريا، تخضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة بالتحالف الدولي ضد “داعش” بقيادة الولايات المتحدة.

ويتهم النظام السوري الولايات المتحدة بالعمل على “تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق،” دونالد ترامب”، قد صادق أواخر عام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء 900 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط في منطقة الجزيرة.