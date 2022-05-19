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البنتاغون: القوات الروسية تواجه مشاكل على صعيد التماسك والمعنويات

19 - مايو - 2022
جنود روس في أوكرانيا

جنود روس في أوكرانيا

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حذر البنتاغون، الخميس، من أن الجيش الروسي وعلى الرغم من نجاحات تحقّقها القوات الأوكرانية في خاركيف، يتمكن من تعزيز سيطرته على منطقة دونباس في الجنوب الأوكراني، معتبرا أن هذا الأمر يدل على أن أمد النزاع سيطول.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، إن القوات الروسية لا تزال تواجه مشاكل على صعيد التماسك والمعنويات وعلى الصعيد اللوجستي، من دون أن يؤكد حصول إقالات على مستوى القيادة العسكرية الروسية سبق أن أشارت إليها لندن.

وشدد المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته على ضرورة البقاء “حذرين للغاية في توقعاتنا”.

وتابع “نحن مصممون تماما على بذل كل الجهود لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم بما في ذلك عبر تدريبهم على استخدام ما نوفّره لهم من إمكانات”.

وأضاف المسؤول “هم يتصرّفون بشكل جيد جدا في ميدان المعركة، لا يواجهون مشاكل على صعيد التماسك ولا يواجهون مشاكل على مستوى القيادة، قدراتهم اللوجستية وإمداداتهم تاريخية حقا”.

لكنه شدد على أن “الروس في جعبتهم قسم مهم من القدرات التي راكموها منذ الخريف” عند الحدود مع أوكرانيا.

وأشار إلى أن “القدرة القتالية لا تكفي للفوز بالحرب: يجب توافر الإرادة القتالية، والقيادة الجيدة”، مضيفا أنه على الرغم من كل ذلك “لا نزال نعتقد أن أمد النزاع سيطول”.

والجيش الروسي الذي يركّز عملياته حاليا على الجنوب الأوكراني لربط الأراضي الروسية برا بشبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، سيطر على ميناء ماريوبول بعد استسلام جنود أوكرنيين كانوا يتحصّنون في مجمع آزوفستال الصناعي.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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