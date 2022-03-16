مع دخول الحرب يومها الـ21.. هل حققت القوات الروسية أي تقدم نحو كييف؟

مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ21، أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، أن القوات الروسية “لم تحقق تقدما يذكر” نحو العاصمة الأوكرانية، كييف، حتى الآن، مضيفا أن مدن مارويبول وتشيرنيف وخاركيف “لا تزال معزولة”، بحسب ما نقلت مراسلة “الحرة” في البنتاغون.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه للصحفيين، إن واشنطن “تتواصل مع الحلفاء لتزويد الأوكرانيين بأنظمة دفاعية جوية يستطيعون تشغيلها”.

وأضاف أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، “سيناقش غدا في سلوفاكيا إمكانية تزويد أوكرانيا بمنظومة دفاع جوي من الحقبة السوفياتية”.

مساعدات عسكرية

وكشف المسؤول عن أن واشنطن “تمد الأوكرانيين بالمعلومات الاستخباراتية التي قد تساعدهم في القتال”.

وأوضح أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 980 صاروخا منذ بداية الغزو، مضيفا: “نعتقد أن الروس يفكرون باستقدام أسلحة وعتاد وجنود من مناطق مختلفة في روسيا ألى أوكرانيا و لكن لم نلحظ أي تحركات على الأرض بعد”.

وأفاد البنتاغون بأن “المسيرات التي سنزود بها الأوكرانيين ستساعدهم على إلحاق الضرر بالقوات الروسية”.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن مساعدات عسكرية أميركية غير مسبوقة لأوكرانيا، تتضمن طائرات مسيرة لمساعدتها في حماية مجالها الجوي أمام الهجوم الروسي.

بوتين مجرم حرب

وقال الرئيس، جو بايدن، قبيل توقيعه على مشروع قانون يسمح بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار: “بدأنا في مساعدة أوكرانيا قبل بداية الحرب وأخذنا تهديدات بوتين بكل جدية”.

ووصف بايدن في حديث للصحفيين الرئيس الروسي لأول مرة بـ”مجرم حرب”.

وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن بايدن كان “يتحدث من قلبه” بعدما شاهد على التلفاز صورا “للأفعال الهمجية التي يقوم بها دكتاتور متوحش عبر غزوه بلدا آخر”.

وأضافت ساكي قولها: “لا نرى أي مؤشرات للتهدئة أو خفض التصعيد من جانب القوات الروسية”.