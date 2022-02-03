البنتاغون: تمت الموافقة على صفقات بيع محتملة لأسلحة إلى الأردن والسعودية والإمارات

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزارة الخارجية وزارة الخارجية وافقت على صفقات بيع محتملة أخرى لأسلحة إلى حلفاء بالشرق الأوسط بينهم الأردن والسعودية، إضافة إلى دولة الإمارات.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون في بيان أن الموافقات تشمل بيعا محتملا لمقاتلات إف-16 وعتادا مرتبطا بها للأردن بما يقدر بنحو 4.21 مليار دولار.

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن استعداد بلاده للمضي قدما في بيع طائرات “إف-35″ إلى دولة الإمارات.

وقال بلينكن حينها خلال زيارة إلى ماليزيا، إن واشنطن على استعداد للمضي قدما في بيع طائرات إف-35 المقاتلة، وطائرات مسيرة لدولة لإمارات إذا كانت لا تزال راغبة في ذلك.

وكانت الولايات المتحدة أكدت أكثر من مرة منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للبيت الأبيض أنها عازمة على إتمام الصفقة مع الجانب الإماراتي.

التأكيدات الأمريكية عززها البنتاجون الذي شدد على أن الشراكة مع دولة الإمارات أكثر استراتيجية وأكثر تعقيدا من أي صفقة بيع سلاح.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لـ”رويترز” شريطة عدم نشر اسمه إن إدارة بايدن ملتزمة بالمبيعات المقترحة لطائرات إف-35 إلى جانب طائرات إم كيو-9 بي وذخيرة.

وأشار خبراء عسكريون في وقت سابق لـ”العين الإخبارية” أن الشروط الفنية للمقاتلات أمر يحسمه الجانب الإماراتي الطرف المعني بتحديد احتياجاته الاستراتيجية لدعم أسطوله من الطائرات المقاتلة، وفق متطلباته.