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البنتاغون: حوالي 100 عسكري أمريكي تورطوا بنشاط متطرف العام المنصرم

21 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2021 8:29 صباحًا
البنتاغون

البنتاغون

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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تورط حوالي 100 من العسكريين الأمريكيين في نشاطات متطرفة خلال العام المنصرم.

وجاء في تقرير، حول مكافحة التطرف الداخلي، نشرته الوزارة أمس الاثنين: “حددت الوزارة، عدد العسكريين الذين تم اتخاذ إجراءات رسمية بحقهم بسبب تورطهم في أنشطة متطرفة محظورة، بأقل من 100 شخص في العام الأخير”.

وتضمن نص الوثيقة كذلك، مجموعة من التوصيات، بينها اقتراح بتحديد مقدار التمويل اللازم في المجالات الرئيسية لتحليل التهديدات الداخلية، ووضع خطة شاملة لتدريب العسكريين والمدنيين على مكافحة النشاطات الضارة، وفرض سياسة جديدة وتعريف جديد لمفهوم “النشاط المتطرف”.

وشددت الوثيقة على أن البنتاغون، سيواصل محاربة التهديدات الداخلية والتصرفات الأخرى التي يمكن أن تقوض تماسك القوات الأمريكية.

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