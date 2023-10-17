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البنتاغون: حوالي 2000 جندي أمريكي في حالة تأهب عالية

منذ 25 دقيقة
البنتاغون

البنتاغون

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء إنها وضعت نحو 2000 من أفراد الجيش الأمريكي في حالة استعداد قصوى نظرا “للبيئة الأمنية المتطورة في الشرق الأوسط”، لكن لم يُتخذ قرار بعد بنشرهم.

وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة سابرينا سينغ في بيان إن نشر حاملة الطائرات جيرالد آر فورد سيجري تمديده.

وكان قد أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، إلى أن قواته تستعد للمرحلة التالية من حملته على قطاع غزة، لكن الخطط قد لا تتوافق مع التوقعات واسعة النطاق بشأن هجوم بري وشيك.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال ريتشارد هيشت قائلا “نستعد للمراحل التالية من الحرب، لم نذكر ما ستكون عليه، الجميع يتحدث عن الهجوم البري، قد يكون شيئا مختلفا”.

أما دانيال هاغاري -وهو متحدث عسكري آخر- فأوضح أن وضع قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المزمع سيكون “قضية عالمية” مطروحة للنقاش الدولي.

    المصدر :
  • رويترز

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