البنتاغون: سنبدأ فورًا التنسيق مع فريق بايدن الانتقالي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها “ستبدأ فورًا بالتنسيق مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن من أجل توفير كامل خدمات ما بعد الانتخابات بطريقة مهنية ومنظمة وبما يتناسب مع الأمن القومي”.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سو غو، في بيان، أن “الوزارة تلقت مساء الاثنين اتصالًا من فريق الرئيس المنتخب ونائبته كامالا هاريس، وأن الوزارة ستبدأ على الفور بتقديم الدعم للفريق بما يتوافق مع النظام الأساسي”.

وفي أول تحرك رسمي، أجرى فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مساء الاثنين، اتصالاً بوزارة الدفاع “البنتاغون” ، حسب ما أفادت به أكدت المتحدثة باسم البنتاغون، سو غاو .

ويأتي ذلك بعد إبلاغ إدارة الخدمات العامة الأميركية بايدن رسميا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية، ما يعني أنها اعترفت أخيرا بفوزه بالانتخابات.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فريقه للتعاون مع الرئيس المنتخب جو بايدن خلال المرحلة الانتقالية، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

وأكد ترامب في تغريدة على “تويتر” أنه سيوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة الأميركية، إميلي ميرفي، “بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالانتقال الرسمي للسلطة”.

وأضاف “أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على تفانيها وولائها لبلدنا. لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة. ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي الإدارة”.

وتابع ترامب: “قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة. أنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته”.