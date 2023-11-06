البنتاغون: عدد القتلى المدنيين في غزة يقدر بالآلاف

قدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الاثنين عدد المدنيين الذين قُتلوا في غزة بالآلاف، لكنها لم تقدم رقما محددا.

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون للصحفيين “فيما يتعلق بالخسائر في صفوف المدنيين في غزة… نعلم أن الأعداد بالآلاف”.

بدروه، قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية بالقطاع ارتفع إلى 10022 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف أن المنظومة الصحية باتت عاجزة تماما وتعاني شللا تاما، ودعا لتوفير ممر إنساني آمن وعاجل لإدخال الإمدادات الطبية والوقود والوفود الطبية.

وفي وقت سابق اعتبر الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، أن إسرائيل تتبع “أسلوب ممنهج بالقتل؛ أما بالقصف بقنابل ضخمة، أو الأمراض، أو الجوع”، مشيرا إلى أن ما سقط على قطاع غزة خلال الأيام الماضية من قنابل “أخطر حتى بكثير من الفسفور الأبيض”، حيث إنها قنابل غير مسبوقة بسبب حجم الضرر الكبير الذي تحدثه.

ويقول جبريل في حديث خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، أن “الفسفور الأبيض يعد من القنابل الخطرة والمحرمة دوليا، لكن الكل يعلم هنا أن ما يتم إطلاقه على غزة أخطر بكثير من الفسفور الأبيض، وهو أسلوب ممنهج بالقتل أما بالقصف بقنابل ضخمة أو الأمراض أو الجوع”، بعد أن فرضت إسرائيل حصارا شاملا، وعرقلت دخول المساعدات الإنسانية.