البنتاغون: كل المؤشرات تدل على أن روسيا مازالت تريد السيطرة على كييف

كشف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، اليوم الإثنين، عن أن كافة المؤشرات المتوفرة حاليًا تدل على أن القوات الروسية ما زالت تريد السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال المسؤول: “نراقب عن كثب أي تحركات متعلقة بإعلان بوتين وضع قوات الردع النووية في حالة التأهب القصوى”، مؤكدًا أن أجواء أوكرانيا ما زالت متنازعا عليها وقوات الدفاع الجوية الأوكرانية تتمتع بقدرات ملموسة.

وأضاف: “حزمة المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا تتضمن قدرات للدفاع البري والجوي”، مشيرًا إلى أن شعور روسيا بالإحباط من تباطؤ تقدمها نحو كييف قد يؤدي لاستهداف المدينة بشراسة أكبر.

وتابع: “كل المؤشرات لدينا تدل على أن القوات الروسية ما زالت تريد السيطرة على كييف”، منوهًا إلى أن القوات الروسية تحاول السيطرة على خاركيف وماريوبل وربطهما لعزل المنطقة الشرقية من أوكرانيا.

وأردف: “ما زلنا نقيم قرار بوتين وضع قوات الردع النووية في حالة التأهب ولا نعرف الدافع وراءه”، لافتًا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما زال يسيطر على القوات الأوكرانية ونحن قادرون على التواصل معه.