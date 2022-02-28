الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البنتاغون: كل المؤشرات تدل على أن روسيا مازالت تريد السيطرة على كييف

28 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 10:04 مساءً
الجيش الروسي

الجيش الروسي

A A A
طباعة المقال

كشف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، اليوم الإثنين، عن أن كافة المؤشرات المتوفرة حاليًا تدل على أن القوات الروسية ما زالت تريد السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال المسؤول: “نراقب عن كثب أي تحركات متعلقة بإعلان بوتين وضع قوات الردع النووية في حالة التأهب القصوى”، مؤكدًا أن أجواء أوكرانيا ما زالت متنازعا عليها وقوات الدفاع الجوية الأوكرانية تتمتع بقدرات ملموسة.

وأضاف: “حزمة المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا تتضمن قدرات للدفاع البري والجوي”، مشيرًا إلى أن شعور روسيا بالإحباط من تباطؤ تقدمها نحو كييف قد يؤدي لاستهداف المدينة بشراسة أكبر.

وتابع: “كل المؤشرات لدينا تدل على أن القوات الروسية ما زالت تريد السيطرة على كييف”، منوهًا إلى أن القوات الروسية تحاول السيطرة على خاركيف وماريوبل وربطهما لعزل المنطقة الشرقية من أوكرانيا.

وأردف: “ما زلنا نقيم قرار بوتين وضع قوات الردع النووية في حالة التأهب ولا نعرف الدافع وراءه”، لافتًا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما زال يسيطر على القوات الأوكرانية ونحن قادرون على التواصل معه.

    المزيد من أخبار العالم

    جزيرة الثعبان الصغيرة منطقة استراتيجية في البحر الأسود (رويترز)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    دفاعات جوية روسية إلى جزيرة الثعبان.. ماذا يحصل في البحر الأسود؟
    وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
    تأجيل زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى تركيا لأسباب مجهولة
    الكرملين
    الخارجية الروسية تستدعي ممثلي وسائل الإعلام الأميركية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!
    القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
    بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!