البنتاغون: لا نرى أيّ نيّة لبيلاروسيا في دخول حرب أوكرانيا

تعقيبًا على مناورات الطيران التكتيكية المشتركة المقبلة بين موسكو ومينسك، أشار ممثل رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأميركية، إلى أنّ البنتاغون لا يرى أي نية لبيلاروسيا لدخول الحرب في أوكرانيا.

المسؤول قال: “نعلم أن روسيا وبيلاروسيا ستجريان تدريبات مشتركة، ولا نرى بوادر على أن مينسك تعتزم الدخول في الصراع”.

في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، أنه في الفترة من 16 كانون الثاني/ يناير إلى 1 شباط/ فبراير، ستجرى تدريبات طيران تكتيكية مشتركة مع وحدات الطيران التابعة للقوات المسلحة لروسيا وبيلاروس.

وكما هو مذكور في بيان الوزارة، وصلت يوم الأحد، وحدات الطيران من قوات الفضاء العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية إلى بيلاروس.