البنتاغون: مئات الروس يرفضون التطوع في الجيش... وموسكو فشلت!

وسط التقدم الأوكراني الملحوظ أخيراً في شمال شرق البلاد، مقابل تراجع القوات الروسية بعد أشهر على سيطرتها على عدة مناطق أوكرانية هناك، أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن موسكو فشلت حتى الآن في تحقيق هدفها الاستراتيجي.
كما أضاف في إحاطة حول الوضع في أوكرانيا أن “الكثير من الروس يرفضون التطوع في الجيش”.
وقال إن مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية روسية خاصة، تحاول تجنيد أكثر من 1500 مجرم مدان للمشاركة للقتال على الأراضي الأوكرانية، لكن كثيرين يرفضون الانضمام، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، الثلاثاء.
إلى ذلك، أوضح المسؤول الأميركي، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، للصحافيين “أن المعلومات تشير إلى أن فاغنر تكبدت خسائر كبيرة في أوكرانيا، خاصة بين المقاتلين الشباب وعديمي الخبرة القتالية”.
وأكد أن القوات الأوكرانية تواصل جهودها في إقليم خاركيف (شمال شرق البلاد) لتعزيز مكاسبها هناك، فيما يحاول الروس تعزيز خطوطهم الدفاعية.
كذلك لفت إلى أن روسيا حققت مكاسب محدودة في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا).
وشدد على أن “الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال طويلة”، مؤكداً أن واشنطن ستواصل دعم كييف وتقديم المساعدات التي تحتاجها.