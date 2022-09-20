البنتاغون: مئات الروس يرفضون التطوع في الجيش... وموسكو فشلت!

وسط التقدم الأوكراني الملحوظ أخيراً في شمال شرق البلاد، مقابل ‏تراجع القوات الروسية بعد أشهر على سيطرتها على عدة مناطق ‏أوكرانية هناك، أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ‏أن موسكو فشلت حتى الآن في تحقيق هدفها الاستراتيجي‎.‎

كما أضاف في إحاطة حول الوضع في أوكرانيا أن “الكثير من الروس ‏يرفضون التطوع في الجيش”.‏

وقال إن مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية روسية خاصة، تحاول ‏تجنيد أكثر من 1500 مجرم مدان للمشاركة للقتال على الأراضي ‏الأوكرانية، لكن كثيرين يرفضون الانضمام، بحسب ما نقلت وكالة ‏رويترز، الثلاثاء‎.‎

إلى ذلك، أوضح المسؤول الأميركي، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن ‏هويته، للصحافيين “أن المعلومات تشير إلى أن فاغنر تكبدت خسائر ‏كبيرة في أوكرانيا، خاصة بين المقاتلين الشباب وعديمي الخبرة القتالية‎”.‎

وأكد أن القوات الأوكرانية تواصل جهودها في إقليم خاركيف (شمال ‏شرق البلاد) لتعزيز مكاسبها هناك، فيما يحاول الروس تعزيز خطوطهم ‏الدفاعية‎.‎

كذلك لفت إلى أن روسيا حققت مكاسب محدودة في إقليم دونباس (شرقي ‏أوكرانيا)‏‎.‎

وشدد على أن “الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال طويلة”، مؤكداً أن ‏واشنطن ستواصل دعم كييف وتقديم المساعدات التي تحتاجها‎.‎