البنتاغون مستعد لإرسال المزيد من القوات لدعم مهمة الناتو في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون، عن استعدادها لإرسال مزيد من القوات الأميركية إلى الشرق الأوسط كجزء من مهمة تدريب موسعة لحلف شمال الأطلسي لدعم القوات العراقية وضمان عدم صعود تنظيم “داعش” مجددا.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، جيسيكا ماكنولتي لشبكة CNN إن “الولايات المتحدة تشارك في عملية تكوين القوة لبعثة الناتو في العراق وستساهم بنصيبها العادل في هذه المهمة الموسعة والمهمة”.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، تحدث عن المهمة مع نظرائه في الناتو خلال اجتماع مع وزراء الدفاع يوم أمس الخميس.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أنه “لا توجد خطط لإرسال المزيد من القوات الأميركية إلى العراق”. ومع ذلك، قال مسؤول دفاعي للشبكة إن القوات الأميركية يمكنها أيضا دعم المهمة من خارج البلاد.

وقال كيربي على “تويتر”: “ندعم مهمة الناتو الموسعة في العراق وسنواصل القيام بذلك لكن لا توجد خطط لزيادة مستويات القوات الأميركية هناك”.

وكان “الناتو”، أعلن الخميس، زيادة عديد قواته في العراق من أجل توسيع مهمة تدريب القوات العراقية، فيما لم يتم البت بعد بشأن الانسحاب من أفغانستان.

وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبيرغ في مؤتمر صحافي بعد اجتماع عبر الفيديو مع وزراء دفاع الحلف إنه “تقرر توسيع مهمة التدريب في العراق لدعم القوات العراقية في مواجهة الإرهاب ولضمان عدم عودة داعش”.