البنتاغون: ملتزمون بمساعدة السعودية

كرر البنتاغون مرة جديدة موقف الولايات المتحدة الداعم للسعودية ضد الهجمات التي تنفذها ميليشيات الحوثي.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال إحاطة صحفية، مساء أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لديها التزامات تجاه المملكة العربية السعودية لمساعدتها في حماية أراضيها ضد أي هجمات كالتي وقعت مؤخرا في نهاية الأسبوع الماضي، ولا تزال مستمرة.

كما شدد على أن واشنطن تأخذ هذه الالتزامات جدّيا.

شريك استراتيجي

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أكدت الأسبوع الماضي، الالتزام بدعم السعودية كشريك استراتيجي، مشددة على أن العلاقات العسكرية الأميركية السعودية في تقدم. وقال كيربي في حينه إن للمملكة كل الحق في الدفاع عن نفسها “ولدينا التزامات تجاهها”، في إشارة إلى الهجمات الحوثية التي تكررت خلال الفترة الماضية، محاولة استهداف أعيان مدنية داخل الأراضي السعودية.

يشار إلى أن واشنطن أدانت بشدة هجمات ميليشيات الحوثي على المدنيين في السعودية، وقالت وزارة الخارجية قبل مطلهع الشهر الجاري إن “هجمات الحوثي لا تهدد المدنيين فحسب بل سلام اليمن واستقراره”.

كما أوضحت أن على الحوثيين الانخراط في جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ لتحقيق السلام، وذلك بحسب “العربية”.