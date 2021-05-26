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البنتاغون: نرغب بتعزيز قدرات الجيش اللبناني للتصدي لحزب الله واحتواء نفوذ طهران

26 - مايو - 2021
البنتاغون

البنتاغون

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أكدت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” أن “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترغب بتعزيز قدرات الجيش اللبناني للتصدي لحزب الله واحتواء نفوذ طهران”.

ولفتت وزارة الدفاع الأميركية الى أننا “نتوقع أن يتم مد الجيش اللبناني بمساعدات “هامة” حتى آخر السنة الجارية”، مشيرة الى أن “حلفاء واشنطن يدعمون خطوات تعزيز القوى الأمنية اللبنانية وفي مقدمها الجيش”.

يذكر أن قائد الجيش العماد جوزف عون التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، وعرض معه آخر التطورات اللبنانية. وفي السياق، أكد ماكرون على أهمية دعم الجيش اللبناني لما في ذلك من استقرار للبنان.

وقال ماكرون: “الأولوية تبقى في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة في لبنان”. وأتى هذا اللقاء بعدما لبى العماد عون دعوة رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة الفرنسية الجنرال Francois LECOINTRE لزيارة فرنسا، وذلك للاطلاع على حاجات الجيش وبحث سبل دعمه في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها لبنان وبخاصة على الصعيد الاقتصادي.

والتقى العماد عون فور وصوله نظيره الفرنسي في كلية الدفاع الرسمية حيث أقيمت له مراسم استقبال، ثم عقدا لقاءاً بحثا خلاله وضع الجيش اللبناني والتحديات التي يواجهها.

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