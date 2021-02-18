البنتاغون: هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية انتهاكا للقانون الدولي

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، جون كيربي، على أن هجمات الحوثي على السعودية تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لجهود السلام.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها.

ومن ناحية أخرى، قال كيربي إن البنتاغون لم يتلق طلبا رسميا للمساعدة في التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية لتحديد المسؤولين عن اعتداء أربيل، كما رفض كيربي التكهن بهوية الجهة التي تقف خلف الهجوم، مشيرا في الوقت ذاته بأن معظم الاعتداءات السابقة نفذتها ميليشيات موالية لإيران.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد أعلن، الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن باتجاه المملكة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها “الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط”.

وأشار المالكي إلى أن الحوثيين يقومون “بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب”.

وكان الحوثيون قد استهدفوا، الأربعاء الماضي، مطار أبها الدولي (جنوب غرب)، ما أدى إلى اشتعال طائرة على أرض المطار.

كما أعلنت الرياض، الخميس الماضي، أنها اعترضت صاروخا باليستيا وطائرتين بلا طيار أطلقها المتمردون الحوثيون باتجاه أراضيها من اليمن.

وأثارت الهجمات الأخيرة والاعتداءات في شمال اليمن احتجاج إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي أوضحت، الجمعة، أن قادة الحوثيين الرئيسيين ما زالوا مدرجين على القائمة السوداء بصفتهم الشخصية، رغم شطب المنظمة من القائمة الأميركية للمنظمات الارهابية.