الثلاثاء 6 صفر 1443 ﻫ - 14 سبتمبر 2021 |
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البنتاغون: هدفنا عدم الدخول في حرب مع الصين وروسيا

منذ 30 دقيقة
البنتاغون

البنتاغون

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أكد البنتاغون أن هدف الولايات المتحدة يتمثل في عدم الدخول في حرب مع روسيا والصين، لأن مثل هذه الحرب ستكون مدمرة للعالم بأسره.

وقال نائب قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال جون هايتن خلال ندوة نظمها معهد بروكينغز، إنه “من الناحية المبدئية نحن لم نحارب الاتحاد السوفيتي أبداً. وبشأن الدول العظمى، فإن هدفنا عدم الدخول في حرب مع الصين وروسيا، لأن ذلك اليوم سيكون رهيباً لبلداننا”.

وتابع: “هذا سيدمر العالم والاقتصاد العالمي. وسيكون سيئاً للجميع، وعلينا أن نضمن أننا لن نسير في هذا الطريق”.

وقال: “حققنا نجاحاً لا بأس به مع الاتحاد السوفيتي، والآن مع روسيا، ونجري مفاوضات معها حول الاستقرار الاستراتيجي للتأكد من أننا نفهم الوضع الراهن. وهذا ليس متعلقا بالمجال النووي فحسب، بل وبالفضاء أيضاً”.

ولفت إلى أنه “مهما كانت الاختلافات بيننا، لدينا هدف أساسي مشترك، وهو عدم الصدام أبدا، لأن الحرب مع دولة نووية أمر سيء”.

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