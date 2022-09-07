البنتاغون: وضع أوكرانيا أفضل من روسيا في الجنوب

أفاد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنّ القوات الأوكرانية تحقّق “تقدّمًا بطيئا لكن مهم” في ساحة المعركة، وتعمل حاليا في الجنوب بشكل أفضل من روسيا.

وقال وكيل وزارة الدفاع للسياسة “كولين كال”، في حدث استضافه موقع (ديفنس نيوز): “لا يزال من المبكر الحكم. لكن أعتقد أن الأوكرانيين يحرزون تقدمًا بطيئا لكن مهما. وسنرى كيف تسير الأمور”.

وأضاف: “لكنني أعتقد بالتأكيد أن الأمور تسير بشكل أفضل بالنسبة لأوكرانيا في الجنوب منها بالنسبة لروسيا”.

في السياق نفسه، تحدّث الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” عن “أخبار سارة” من منطقة خاركيف شرقي كييف، قائلًا إن قواته استعادت بعض المناطق من القوات الروسية.

وفي كلمة بالفيديو في المساء، وجّه الشكر أيضا لقوات المدفعية الأوكرانية على ما قال إنها ضربات ناجحة للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا.