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البنتاغون يؤكد إطلاق روسيا صواريخ فرط صوتية على أوكرانيا

19 - مارس - 2022
آخر تحديث: 19 - مارس - 2022 7:06 مساءً
البنتاغون

البنتاغون

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مع تواصل الحرب للأسبوع الرابع، يواصل الجيش الروسي قصف المدن والبلدات الأوكرانية برا وبحرا وجوا.

وكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم السبت، أن روسيا أطلقت صواريخ أسرع من الصوت (فرط صوتية) الأسبوع الماضي على أوكرانيا.

جاء ذلك، بعدما أعلنت روسيا، في وقت سابق اليوم، أنها استخدمت صواريخها الجديدة الفرط صوتية من نوع كينجال.

وأوضح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قواته استخدمت أحدث صواريخها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لأول مرة في أوكرانيا أمس الجمعة، لتدمير موقع لتخزين الأسلحة في غرب البلاد.

كما أضاف أن المستودع الكبير الذي استهدف كان تحت الأرض، في قرية ديلاتين بمنطقة إيفانو فرانكيفسك، واحتوى على صواريخ وذخائر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”.

ذكر أن “كينجال” الذي يمكن تسميته بالعربية “الخنجر القناص”، مخصص لتدمير السفن الكبيرة وحتى حاملات الطائرات. وأهم ما يتميز به هذا الصاروخ الفرط صوتي قدرته الفائقة على إصابة الأهداف بدقة متناهية تشبه إلى حد بعيد دقة القنص، لاسيما أن انحرافه عن الهدف لا يتجاوز مترا واحدا.

وكانت موسكو كشفت عن هذا الصاروخ لأول مرة عام 2018.

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراري الماضي، طالبت كييف من الغرب بفرض حظر طيران شامل فوق الأجواء الأوكرانية لمنع الطائرات الروسية والمقاتلات من التحليق واستهداف المراكز العسكرية والقوات الأوكرانية.

إلا أن دول حلف شمال الأطلسي، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أكدت أن هذا الأمر مستبعد، لما يحمل من مخاطر. كذلك أكدت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة رفضها تلك الفكرة، لأنها قد توسع النزاع إلى ما لا تحمد عقباه، بل قد تشعل حربا عالمية ثالثة!

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