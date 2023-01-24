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البنتاغون يتعهّد بتدريب القوات الأوكرانية على دبابات "أبرامز"

منذ 52 دقيقة
شعار البنتاغون (أرشيفية-رويترز)

شعار البنتاغون (أرشيفية-رويترز)

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة ستدرب القوات الأوكرانية على استخدام دبابات “أبرامز” في حال تسليمها لكييف.

وقال السكرتير الصحافي للبنتاغون، باتريك رايدر: “كلما زودنا أوكرانيا بنظام أسلحة ما، سنزودهم بالتدريب والدعم الفني”.

بدورها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية، “أننا ساعدنا أوكرانيا في الحصول على دبابات تابعة لحقبة الاتحاد السوفيتي، ولا نريد استباق أي إعلان بشأن تزويد كييف بدبابات جديدة”، مضيفة: “لا نملك معلومات حتى الآن بشأن قضايا الفساد والإقالات في أوكرانيا”.

هذا وكانت مصادر قد كشفت لصحيفة “دير شبيغل” الألمانيّة أنّ برلين سترسل دبابات ليوبارد لأوكرانيا، وستسمح لدول أوروبيّة بإعادة تصدير هذه الدبابات إلى كييف.

في سياق متصل أيضًا، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إنّ صفقة ألمانية أميركية تقضي بإرسال كلّ دولة لعدد صغير من الدبابات لأوكرانيا.

كما أوضحت أن إرسال أميركا لدبابات أبرامز لأوكرانيا، جاء ضمن صفقة مع ألمانيا لإرسال ليوبارد.

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